Son Dakika Haberleri: Malatya'daki Trafik Kazası

Malatya'daki Trafik Kazası

1 dakika önce

Malatya'da bir kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Malatya'da bir kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ali Uçar idaresindeki Malatya Zafer firmasına ait 58 AAC 917 plakalı yolcu otobüsünün, Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ayrımında, Battal Yardımcı'nın kullandığı 44 ED 711 plakalı Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsüne çarpması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, Akçadağ yol ayrımındaki kavşakta kırmızı ışıkta bekledikten sonra yola doğru hareket eden özel halk otobüsüne, yolcu otobüsünün yandan çarpması ve çevredekilerin araçlara doğru koşması yer alıyor.

Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ayrımında dün yolcu otobüsü, özel halk otobüsüne çarpmıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 17 kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:18 Kaynak: AA

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