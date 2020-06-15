Malatya'daki tren kazası - Son Dakika

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Malatya İl Temsilcisi ve Demiryol-İş Sendikası Şube Başkanı Hikmet Kazgan, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki tren kazasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kazgan, açıklamasında, 13 Haziran Cumartesi sabaha karşı Battalgazi ilçesi Kemerköprü mevkisinde meydana gelen tren kazasında 2 makinist arkadaşlarının vefat ettiğini ve 2 arkadaşlarının da yaralandığını hatırlattı.

Kaza sonrası 2 makinistin ise ayakta tedavinin ardından taburcu edildiğini aktaran Kazgan, vefat eden makinistlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Kazgan, acılarının taze olduğunu ve personellerinin tedavisinin devam ettiğini belirterek, soruşturma başlamadan birilerinin suçlu ilan edilmesinin TCDD çalışanlarını, vefat eden, yaralanan ve hastanede yatan arkadaşlarının ailelerini derinden üzdüğünü ifade etti.