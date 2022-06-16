Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

16.06.2022 10:24
Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü, tutuklandı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süreyle teknik ve fiziki takip ettikleri uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ile 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 14 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
YORUMLAR
500
'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı 'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:16 Trabzonspor'dan transfer hamlesi! 4 KAP bildirimi yapıldı
10:09 Öfke nöbeti geçiren kel kartalın fotoğrafı binlerce kez görüntülendi
10:03 Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek
10:01 Nisan ayında doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerini ilk kez paylaştı!
10:01 Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Polise saldırıyı doğru bulmamış! Samimiyetsizsiniz, HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor
09:37 Güzel oyuncu Melisa Döngel'den bikinili kalça dansı! O anlar büyük beğeni topladı
09:35 Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi "Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin" diye attığım tweettir
09:31 EGM KOM Daire Başkanlığı "Dümen Operasyonu" için düğmeye bastı! 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 226 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı
09:20 Kocası ölmüş kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor! Ona 'sırtlan' diyorlar, böyle meslek ne görüldü ne duyuldu
08:53 "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 10:42:22. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement