Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Temmuz'da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçiridi. Uyuşturucu ve tabancaya el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.