Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

13.06.2022 11:13
Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda, 3 kilo 625 gram esrar ve 173 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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