Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Ocak'taki özel harekat destekli operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Malatya 'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

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