Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malatya'daki operasyonda 2 bin 856 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, 2 bin 856 uyuşturucu hap ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.