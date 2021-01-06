Malatya'dan 100 ülkeye 266 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi - Son Dakika

Malatya'dan 100 ülkeye 266 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi

06.01.2021 13:33

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli kısmının yapıldığı Malatya'dan geçen yıl 100 ülkeye 90 bin 317 ton kuru kayısı satılarak 266 milyon 202 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli kısmının yapıldığı Malatya'dan geçen yıl 100 ülkeye 90 bin 317 ton kuru kayısı satılarak 266 milyon 202 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiyi olumsuz etkilediğini, 2020 yılının zorlu ve sıkıntılı bir dönem olarak hafızalarda kaldığını söyledi.

Salgının ilk döneminde kuru kayısı ihracatıyla ilgili endişe duyduklarını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Çok şükür 2020 yılı kuru kayısı açısından çok pozitif bir yıl olarak hafızalarımızda kalacak. Aynı yıl önemli yatırımlar için bize fırsat oldu. Lisanslı deponun hayata geçirilmesi, Toprak Mahsulleri Ofisinin kuru kayısıda müdahale kararı alması... Pandemiye rağmen kuru kayısı ihracatını çok iyi bir noktada tamamladık. Hiç tahmin etmediğimiz, belki kuru meyve gurubunda en az etkilenen, ihracatını koruyan ve gelen döviz miktarına baktığımızda kuru kayısı ihracatını önemli bir noktada tamamladık. Geçen yıl 90 bin 317 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek karşılığında 266 milyon 202 bin dolar döviz girdisi sağlandı."

Kuru kayısı kilogram fiyatları arttı

Kuru kayısı kilogram fiyatlarında da artış olduğunu dile getiren Özcan, "İhracattan gelen döviz miktarına baktığımızda 2020 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 15 milyon dolarlık döviz girdisinde artış var. Geçen yılın temmuz ayından bu yana kuru kayısı fiyatlarındaki artışla beraber ihracattan elden edilen gelir de arttı. 2019 yılının ihracat ortalaması (ton) 2 bin 400 dolar olmasına karşın 2020 yılının son 6 ayına baktığımızda bu rakamın yaklaşık 3 bin 500 dolar civarında olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Hedef 500 milyon dolar

Özcan, 2021'de daha fazla ihracat yapmak istediklerini ifade ederek, "Bu yıl 100 bin ton kuru kayısı ihracatıyla 500 milyon dolar gelir hedefliyoruz. İhracat rakamı ve gelirinde yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz. Kaygımız şu an yaşadığımız kuraklık. Cumhurbaşkanımız da bu yıl kuraklıkla ilgili zor bir dönem olacağını ifade etti. Malatya bir tarım şehri, kar ve yağmura en fazla ihtiyacı olan illerden biriyiz." dedi.

Özcan, geçen yıl 100 ülkeye kuru kayısı ihracatı yapıldığını, dış satımda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ülkelerinin ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

Malatya'dan 100 ülkeye 266 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
Malatya'dan 100 ülkeye 266 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
Malatya'dan 100 ülkeye 266 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
Malatya'dan 100 ülkeye 266 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi

Malatya, Ticaret, İhracat, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya'dan 100 ülkeye 266 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım Avrupa'nın göbeğinde vahim tablo: Krematoryumlar cesetlerle doldu Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Arkadaşını yatakta katleden katilden ilginç savunma: En büyük uyuşturucu kaçakçılığının başındaydı
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi         
13:57
Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak         
13:37
Dünya Sağlık Örgütü'nü ülkeye sokmayan Pekin yönetiminden ilk açıklama: İstişareler devam ediyor Dünya Sağlık Örgütü'nü ülkeye sokmayan Pekin yönetiminden ilk açıklama: İstişareler devam ediyor         
13:27
Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
13:01
Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu         
12:33
Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor         
12:18
Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak         
11:51
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı         
11:26
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 14:17:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'dan 100 ülkeye 266 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei