Malatya'dan 107 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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Malatya'dan 107 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi

27.06.2022 14:18
Malatya'dan 107 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi

TÜRKİYE'nin farklı illerinde yakalanıp, geri gönderme merkezlerinde bekletilen Afganistan uyruklu 107 kaçak göçmen, Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

TÜRKİYE'nin farklı illerinde yakalanıp, geri gönderme merkezlerinde bekletilen Afganistan uyruklu 107 kaçak göçmen, Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye'de güvenlik güçlerince yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklarla gönderiliyor. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen Afganistan uyruklu 107 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Malatya Havalimanı'na götürüldü. Göçmenler, jandarma ve polis gözetiminde Afganistan'dan gelen yolcu uçağıyla ülkelerine gönderildi.

Türkiye genelinde 27 Ocak itibarıyla düzenlenen 105 charter seferiyle 26 bin 786 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, ülkesine gönderildi. Diğer yabancı uyruklu göçmenlerle bu sayı, 46 bin 344'e ulaştı.

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Yabancı uyruklu 107 göçmen, Malatya'dan sınır dışı edildi Yabancı uyruklu 107 göçmen, Malatya'dan sınır dışı edildi
Kaynak: DHA

Afganistan, Malatya, Türkiye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'dan 107 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'dan 107 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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