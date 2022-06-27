Türkiye genelinde 27 Ocak itibarıyla düzenlenen 105 charter seferiyle 26 bin 786 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, ülkesine gönderildi. Diğer yabancı uyruklu göçmenlerle bu sayı, 46 bin 344'e ulaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Malatya'dan 107 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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