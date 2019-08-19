Son Dakika Haberleri: Malatya'dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı
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Malatya'dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı

51 dakika önce

Malatya'da sona eren ihracat sezonunda (1 Ağustos 2018-31 Temmuz 2019) 112 ülkeye 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edildi.

Malatya'dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı, System.String[]
Malatya'da sona eren ihracat sezonunda (1 Ağustos 2018-31 Temmuz 2019) 112 ülkeye 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edildi.
İhracat, Malatya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:19 
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