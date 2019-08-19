Malatya'dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı
51 dakika önce
Malatya'da sona eren ihracat sezonunda (1 Ağustos 2018-31 Temmuz 2019) 112 ülkeye 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edildi.
Malatya
'da sona eren ihracat sezonunda (1 Ağustos 2018-31 Temmuz 2019) 112 ülkeye 99 bin 461 ton kuru kayısı ihraç edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:19
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