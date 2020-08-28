Malatya'dan 115 ülkeye kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan 115 ülkeye, 96 bin 400 ton kuru kayısı ihraç edilerek 252 milyon 661 bin dolar gelir elde edildi.

Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, bu yıl da dünyanın damağını tatlandırdı.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı", geçen sezon (1 Ağustos 2019 - 31 Temmuz 2020) 115 ülkeye gönderilerek, 252 milyon 661 bin dolar gelir elde edildi.

Kuru kaysının en fazla ihraç edildiği ülkelerin başında ABD gelirken, bu ülkeyi Fransa ve Almanya izledi.

İhracat rakamlarında Mozabik'e yapılan 20, Gambiya'ya yapılan 40 ve Gana'ya yapılan 50 kilogramlık satışlar da dikkati çekti.

Ülke Miktar (Ton) Fiyat (Dolar) ABD 12.458.452 35.548.266,49 Fransa 7.095.947 22.538.341,02 Almanya 6.864.415 23.902.550,08 Rusya 5.920.668 10.791.376,18 Birleşik Krallık 5.322.027 13.413.740,01 Avustralya 4.486.613 11.995.046,71 Brezilya 4.431.474 12.746.865,92 Hollanda 2.760.099 8.462.476,91 Beyaz Rusya 2.675.404 4.785.142,22 Çin 2.669.245 4.981.568,37

- "Kuru kaysı dünyada tüketicilerden ciddi anlamda karşılık buluyor"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, 2018-2019 ihracat sezonunda 99 bin 461 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 251 milyon dolar gelir elde edildiğini hatırlattı.

Kuru kayısı ihracatında yeni sezona girildiğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen kuru kayısı ihracatının devam ettiğine işaret eden Özcan, şöyle dedi:

"2019-2020 ihracat sezonunda (1 Ağustos 2019 - 31 Temmuz 2020) 96 bin 400 ton ihracat gerçekleştirdik, karşılığında 252 milyon dolar gelir elde ettik. Kuru kayısı ihracatında stabil bir pazar oluştu. Avrupa ve Amerika pazarına Uzak Doğu pazarı da eklenince son 4 yılın ihracat rakamları ortalamasına baktığımızda 95-100 bin ton arasında ihracat gerçekleştirmiş oluyoruz. 2019-2020 sezonundaki 3 bin tonluk gerilemenin sebebi ise bu yılın başında dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 pandemisidir. Tüm sektörler nasıl pandemiden etkilendiyse kuru meyve grubunda, kuru kayısı çok az miktarda etkilendi. Kuru kayısı ihracatının Kovid-19 pandemisine rağmen hala dünyada raflarda tüketicide ciddi anlamda karşılık bulması sevindirici ve çok önemli."

Tüketicinin pandemiye karşı vücut direncini artıracak, bağışıklık sistemini güçlendirecek ürünlere yöneldiğine işaret eden Özcan, "Biliyorsunuz kuru kayısı da antioksidan özelliğinin olması ve bunu kamu oyuna deklare etmemizle beraber tüketicinin vücut direncini yüksek tutmak, bağışıklık sistemini korumak amacıyla kuru kayısıya yöneldiğini görüyoruz." diye konuştu.

Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticiye müjde vererek TMO'nun kuru kayısı alımı yapacağını açıklaması üzerine kuru kayısıya ilginin arttığını söyledi. Kuru kayısı ihraç edilen ülkelerin sayısının yıllara göre değişiklik gösterdiğini anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Uzak Doğu ülkelerine ihracat rakamlarımız artıyor, bunları dahil ettiğimizde yaklaşık 115 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. En önemli alıcılarımız Avrupa ülkeleri, bu ülkeler naturel, organik ve kükürtlü kayısıda en büyük alıcılarımız. Bunların dışında en önemli aktör ABD, bu ülkeye yaklaşık 13 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bizim için önemli bir pazar. Avrupa'da önemli alıcıların başında Fransa, İtalya ve Almanya geliyor. Pandemiden dolayı Çin'e kuru kayısı ihracatın yavaşlama oldu ama bu sezon Çin'deki pazarımızı hem koruyacağız hem arttıracağız. Rusya'da önemli pazarlarımızdan, soğuk ülkelerde kuru kayısı tüketimi çok daha fazla oluyor. Rusya'da bu yıl pazar payımızı arttırmayı planlıyoruz, tabii pandeminin seyri de önemli."