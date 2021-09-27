Malatya'dan 4 okul TEKNOFEST'te derece elde etti - Son Dakika

Malatya'dan 4 okul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te derece elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-26 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'de Malatyalı öğrenciler bir çok alanda derece elde etti.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Ahi Yunus Emre takımı, Akıllı Eczane Sistemi Projesi'yle Sağlık ve İlkyardım ategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anatolia takımı, Turizm Teknolojileri kategorisinde Bagtag Projesi ile Türkiye ikincisi oldu.

Türkiyem Ortaokulu'nun hazırladığı proje ise İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Teknofest İnsanlık Yararına Afet Yönetimi seviyesinde Malatya Bilim ve Sanat Merkezi'nin hazırladığı proje ise Türkiye üçüncüsü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, TEKNOFEST'de dereceye giren takımları tebrik ederek öğrencilerle gurur duyduklarını belirtti.