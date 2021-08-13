Malatya'dan 45 öğrenci, YKS'de ilk bine girmeyi başardı - Son Dakika

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 6 öğrencinin ilk yüze, 28 öğrencinin ilk beş yüze, 45 öğrencinin de ilk bine girerek derece elde ettiğini bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) istatistik verileri açıklandı.

Buna göre Malatya'da 45 öğrenci ilk bine girerek derece elde etti.

Kentte 6 öğrenci ilk yüze, 28 öğrenci ilk beş yüze, 45 öğrenci ilk bine, 115 öğrenci ilk beş bine, 200 öğrenci ilk on bine, 362 öğrencimiz ise ilk yirmi bine girdi.

2020 yılı istatistiklerine göre bu yıl ilk yüze giren öğrenci sayısı yüzde 300, ilk beş yüze giren öğrenci sayısı yüzde 352, ilk bine giren öğrenci sayısı yüzde 217, ilk beş bine giren öğrenci sayısı yüzde 5, ilk on bine giren öğrenci sayısı yüzde 7, ilk yirmi bine giren öğrenci sayısı yüzde 21 oranında arttı.

???????İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, bu başarıda emeği geçen idarecilere ve öğretmenlere teşekkür etti.