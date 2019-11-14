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Malatya'dan 9 ayda 204 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı -

6 saat önce

Malatya'dan 9 ayda 204 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı - Dünya kuru kayısı ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan, geçen yıl 84 bin ton kuru kayısı ihracatı yapılan Malatya'da, bu yılın ilk 9 ayında 80 bin ton kuru kayısı ihraç edildi, 204 milyon dolar gelir sağlandı.

Malatya'dan 9 ayda 204 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı -

Dünya kuru kayısı ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan, geçen yıl 84 bin ton kuru kayısı ihracatı yapılan Malatya'da, bu yılın ilk 9 ayında 80 bin ton kuru kayısı ihraç edildi, 204 milyon dolar gelir sağlandı. Yıl sonuna kadar toplam ihracatın 110 bin ton olması hedefleniyor.

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Malatya, dünyada kayısı ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor. Yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun bulunduğu kentte, kuru kayısı ihracatı devam ediyor. 2018 yılında 84 bin ton kuru kayısı ihracatı yapılan kentte, bu yılın 9 ayında ise 80 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek 204 milyon dolar gelir sağlandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yıl sonuna kadar 110 bin ton kayısı ihracının gerçekleşmesini tahmin ettiklerini belirterek, 2019 yılının 1 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında 80 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla birlikte 204 milyon dolar gelir elde etmiş olduk. Geçen yıl özellikle 2018 yılına baktığımız zaman arada yaklaşık 7 bin ton fark var. Bu yılki ihracatta geçen yıla göre 7 bin ton farkla önde gidiyoruz. Uzak Doğu pazarlarındaki satışlarımız gittikçe artış gösteriyor. Bunları elimizdeki resmi rakamlarda da ciddi anlamda görüyoruz dedi.

'KAYISIDA SON 10 YILIN EN İYİ DÖNEMİ'

Özcan, bu yıl ürünün ciddi anlamda kaliteli olduğunu kaydederek, Son 10 yıla göre en iyi dönemini yaşıyoruz. Çünkü özellikle mevsimsel ürünün çağla ve çiçek döneminde ciddi anlamda iklim çok uygun geçti. Nisan yağmurları da olmayınca ciddi bir kalite oluştu. Bu yılki ihracatta hem önde gitmemizin ve maliyetlerin kısmen düşmesinin en önemli sebebi kesinlikle üründeki kalitedir diye konuştu.

Malatya'dan 9 ayda 204 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı -

Avrupa Birliği, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:02 Kaynak: DHA
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