Malatya'dan Artistik Jimnastik Erkekler Yıldız Milli Takım Kampına Sporcu
23 dakika önce
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik Antrenörü Mehmet Tercan ile sporcu Çağrı Adıyaman, Artistik Jimnastik Erkekler Yıldız Milli Takım Kampına katıldı.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik Antrenörü Mehmet Tercan ile sporcu Çağrı Adıyaman, Artistik Jimnastik Erkekler Yıldız Milli Takım Kampına katıldı.
Türkiye Jimnastik Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Artistik Jimnastik Erkekler Yıldız Milli Takım Kampı, 20-26 Ocak tarihleri arasında Trabzon Yomra Jimnastik Salonunda gerçekleştirildi.
Kampa, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik Antrenörü Mehmet Tercan milli takım antrenörü, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü jimnastik sporcusu Çağrı Adıyaman ise milli takım sporcusu olarak davet edildi.
Kamp çalışmalarının tamamlanmasının ardından Tercan ve Adıyaman, Malatya'ya döndü. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:18 Kaynak: İHA
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