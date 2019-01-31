Son Dakika Haberleri: Malatya'dan Artistik Jimnastik Erkekler Yıldız Milli Takım Kampına Sporcu

Malatya'dan Artistik Jimnastik Erkekler Yıldız Milli Takım Kampına Sporcu

23 dakika önce

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik Antrenörü Mehmet Tercan ile sporcu Çağrı Adıyaman, Artistik Jimnastik Erkekler Yıldız Milli Takım Kampına katıldı.

Malatya'dan Artistik Jimnastik Erkekler Yıldız Milli Takım Kampına Sporcu, System.String[]
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik Antrenörü Mehmet Tercan ile sporcu Çağrı Adıyaman, Artistik Jimnastik Erkekler Yıldız Milli Takım Kampına katıldı.

Türkiye Jimnastik Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Artistik Jimnastik Erkekler Yıldız Milli Takım Kampı, 20-26 Ocak tarihleri arasında Trabzon Yomra Jimnastik Salonunda gerçekleştirildi.

Kampa, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik Antrenörü Mehmet Tercan milli takım antrenörü, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü jimnastik sporcusu Çağrı Adıyaman ise milli takım sporcusu olarak davet edildi.

Kamp çalışmalarının tamamlanmasının ardından Tercan ve Adıyaman, Malatya'ya döndü. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:18 Kaynak: İHA

Malatya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de 2 Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asıldı Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı

Milletvekili Fendoğlu'ndan Sert Tepki Fenerbahçe, Serdar Aziz'i Resmen Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 11:41:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'dan Artistik Jimnastik Erkekler Yıldız Milli Takım Kampına Sporcu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]