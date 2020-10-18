Malatya'dan Avrupa ülkeleri ve ABD'ye dondurulmuş gıda ihracatı - Son Dakika

Malatya'dan Avrupa ülkeleri ve ABD'ye dondurulmuş gıda ihracatı

18.10.2020 11:01
Malatya'dan Avrupa ülkeleri ve ABD'ye dondurulmuş gıda ihracatı, System.String[]

Malatya'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 5 ay önce faaliyete geçen fabrikada dondurulan organik ürünler, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ile ABD'ye ihraç ediliyor.

Malatya'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 5 ay önce faaliyete geçen fabrikada dondurulan organik ürünler, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ile ABD'ye ihraç ediliyor.

Kentte 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ihracata yönelik faaliyet gösteren, Malatya ile bölge illerden aldığı çeşitli sebze ve meyveleri işleyen fabrika, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

İlerleyen yıllarda çiftçilerle anlaşmalı üretim modeline geçmeyi planlayan fabrikayla Malatya ile bölge illerinde sebze ve meyvelerin üretim miktarlarıyla çeşitliliğinin artması bekleniyor.

Fabrikanın müdürü Cengizhan Leventoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 5 ay önce TKDK katkısıyla fabrikanın 30 milyon liralık yatırımla faaliyete geçtiğini, henüz yüzde 100 kapasiteye ulaşmadıklarını söyledi.

Tarımsal ürünleri, yaş meyve ile sebzeyi işleyerek yurt dışına ihraç etmek amacıyla faaliyette olduklarını, biber, brokoli, ıspanak, karnabahar, çilek, nar, portakal, ahududu, karadut gibi birçok ürünü işleyip satacaklarını ifade eden Leventoğlu, "Yıllık 5 bin tonluk ürün ihracatı ile 30 milyon dolarlık gelir hedefimiz var." dedi.

Çalışan sayısı 500'e kadar çıkıyor

Fabrikada istihdam edilen işçi sayısının işlenen ürüne göre değişkenlik gösterdiğini, ortalama 250 olan çalışan sayısının 500'e kadar çıkabildiğini dile getiren Leventoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an fabrikamızda kapya biber işliyoruz. Biberi küp ve şerit şeklinde doğradıktan sonra donduruyoruz. Önümüzdeki süreçte nar, portakal, karnabahar, pırasa gibi ürünleri de işleyerek dondurmayı planlıyoruz. İşlediğimiz çileği Mersin'den getirdik, kapya biber Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'tan geldi. Malatya'dan da kapya biber aldık. Önümüzdeki yıl tarım ürünlerinin üretim kısmını Malatya'da tedarik etmeyi planlıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz, önümüzdeki yıl Malatya'da çilek üretim alanı oluşturularak işleyeceğimiz çileği Malatya'daki çiftçilerden tedarik etmeyi planlıyoruz. Biber, pırasa, ıspanak ve brokoli için de aynı şeyleri düşünüyoruz."

Fabrikalarının saatlik ürün dondurma kapasitesinin 5 ton olduğunu ve bu rakamın ürünün çeşidine göre değişiklik gösterdiğini anlatan Leventoğlu, "Günlük 20 saat çalıştığımızda 100 tonluk ürünü dondurarak depolayabiliriz. Fabrikamız şu an iki vardiya çalışıyor ve biber donduruyoruz. Daha önceden işlediğimiz çilek, soğan ve havuç gibi ürünleri de ihracata hazır hale getiriyoruz. Ürünleri Amerika, İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelere ihraç ediyoruz." diye konuştu.

"Bölge için alternatif ürünler geliştirilecek"

TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ise kurumlarının çeşitli sektörlerde yapılan yatırımlara yüzde 40-60 arasında hibe desteği verdiğini, ihracata yönelik üretimde bulunan yatırımların önemli olduğunu dile getirdi.

Kentte dondurulmuş tarım ürünleri ihraç etmek amacıyla fabrika kuran firmaya da destek verdiklerini aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Burası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tek ve ilk. Bu nedenle bizim için çok önemli bir tesis. Alternatif ürünlerin geliştirilmesinde, çiftçilerimizin sözleşmeli tarıma geçmesi açısından önemli bir yatırım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma verdiği önem ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin verdiği destekle bu tür yatırımları hayata geçiriyoruz. Birçok alanda yatırım desteklerimiz mevcut. Bu tesisle sadece ilimiz için değil, bölge için alternatif ürünler geliştirilerek, tarımın gelişmesine katkı sunulacağına inanıyoruz. Bu tür tesisler sözleşmeli tarımın gelişmesine de katkıda bulunacak."

Amerika Birleşik Devletleri, Malatya, Avrupa, TKDK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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