Malatya'dan Bakan Kasapoğlu'na fahri hemşehrilik beratı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'dan Bakan Kasapoğlu'na fahri hemşehrilik beratı - Son Dakika

Malatya'dan Bakan Kasapoğlu'na fahri hemşehrilik beratı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na fahri hemşehrilik beratı verilmesine karar verdi.

Malatya'dan Bakan Kasapoğlu'na fahri hemşehrilik beratı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na fahri hemşehrilik beratı verilmesine karar verdi.


Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılının Ocak ayı toplantısı Başkan Selahattin Gürkan'ın Başkanlığında toplandı. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.


Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da fahri hemşehrilik beratı veren meclis, bu oturumda da Malatya genelinde yapılan spor yatırımlarına katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na fahri hemşehrilik beratı verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis ayrıca, Türkiye sanayisinin yerlileştirilmesi ve yerli otomobil konusunda önemli çalışmalar sunan İş Adamı Ethem Sancak'a da Fahri Hemşehrilik beratı verilmesine karar verdi.


Gündem maddeleri arasında yer alan, Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonuna ise yapılan seçimle Mahmut Özbaysar, İbrahim Aydoğan, Mustafa Umut Yalçın, Selim Gültekin ile Emin Kılıçaslan seçildi. Meclis, çeşitli gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi. Belediye meclisi, Ocak ayının ikinci toplantısı için 14 Ocak Salı günü toplanacak. - MALATYA

Mehmet Kasapoğlu, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:02 Kaynak: İHA
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