Malatya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Açıklamasına Destek

Malatya Ortak Değerler Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili açıklamalarına destek verdi.

Malatya Ortak Değerler Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili açıklamalarına destek verdi.



Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın cami olarak anılması yönündeki son açıklamalarının millet için müjdeli bir haber olduğu belirtildi.



Gelişmeyi memnuniyetle karşıladıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Milli tarih şuuru bunu gerektirir. Milletimize büyük mutluluk yaşatacak bu hayırlı gelişme dört gözle beklenmektedir. Yeni Zelanda'daki camilere yapılan saldırılarda Türkiye tehdit edilmiş, Ayasofya'nın tekrar kilise olarak açılması çalışmaları gün yüzüne çıkmıştır. Bunun ardından Golan Tepeleri'nin İsrail'e ilhakı için Amerika'nın tavrı da tesadüf değildir.

Düşman alttan alta çalışmaktadır. Güçsüz olduğumuz bir zamanı gözlemektedir. Oynanan oyunlar ortadadır.

Milli birliğimizi muhafaza ederek, canla başla çalıştığımız sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir meselemiz yoktur. Ayasofya'nın açılması da buna bağlıdır."

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