Malatya'dan Dünya Şampiyonası kampına 3 isim

Kick Boks Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 14-22 Kasım 2019 Antalya'da yapılan Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası Hazırlık kampına Malatya'dan 2 sporcu 1 antrenör davet edildi.



Milli Takım Dünya Şampiyonası hazırlık kampına Malatyalı sporculardan Hakan Karakuş ve Mehmet Kaya sporcu olarak katılacak. Malatya'dan kick boks antrenörü olarak ise Hasan Basri Karakuş kampa katılacak.



Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan yaptığı açıklamada, "Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımız Hakan Karakuş, Mehmet Kaya ve milli takım antrenörü Hasan Basri Karakuş'u tebrik eder, 23 Kasım - 1 Aralık 2019 da Antalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında başarılar dilerim. Bu Malatya sporu adına hakikaten gurur duyulacak bir olay. İnşallah bu ekip milli Malatyamızı en iyi şekilde temsil edecektir" ifadelerini kullandı. - MALATYA