Malatya'dan dünyanın dört bir yanına sertifikalı kayısı fidanı ihracatı

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere kayısı fidanı gönderiliyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonuna sahip olan ve "Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen kent, sertifikalı kayısı fidanı ile sert çekirdekli meyve fidanı üretiminde de merkez olma yolunda.

Kent genelinde üretilen yaklaşık bir buçuk milyon sertifikalı fidanın, bir milyon iki yüz bini Battalgazi ilçesinde yetiştiriliyor.

Üretilen fidanlar Asya, Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtalarındaki ülkelere ihraç edilirken, kentte bu yıl sertifikalı olarak yetiştirilen yaklaşık bir buçuk milyon fidanın kasım ayında satışına başlanacak.

Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Basri Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin fidan yetiştiriciliğinde önemli bir konumunun bulunduğunu söyledi.

İlçenin sertifikalı fidan üretim merkezi yolunda mesafe aldığını dile getiren Hacıoğlu, "Üretilen fidanların tamamı sertifikalı, bu fidanlar ilimizde, bölgemizde hatta yurt dışında tercih ediliyor. Malatya sert çekirdekli meyvelerde görülen şarka virüsünden ari bölgede olduğu için il dışından kente fidan almıyoruz. Bu nedenle fidan üretimine yönelim oldu. Üreticiler, fidan yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve tekniğe sahip. Fidan yetiştirilmesine yönelik yatırımlar var, ilçede 8 büyük firma fidan yetiştiriyor." dedi.

Hacıoğlu, kentte üretilen kayısı fidanlarına yurt içinden ve yurt dışından ilgi gösterildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde kapama şekilde dikilen kayısı bahçelerinin fidanları ilimizden gidiyor. Orta Asya ülkelerine de kayısı fidanı ihracatımız oluyor. Fidanlarımızın tercih nedenlerinden biri de çeşitliliği, onlarca çeşit meyve fidanlarımız var. Özellikle sert çekirdekli meyvelerde kayısı ve badem gibi meyve fidanları il dışına satılmaktadır. Malatya dünyada ürettiği kayısısıyla bir numara olduğu gibi ürettiği kayısı fidanıyla da Türkiye'de ve bölgede üretimde bir numaradır."

Dünyanın dört bir yanına fidan gönderildi

Fidan üreticisi Aziz Haliloğlu ise ortağı Nurettin Çarpıcı ile yaklaşık 21 yıldır fidan ürettiklerini söyledi.

Yetiştirdikleri tüm meyve fidanı çeşitlerinin sertifikalı olduğunu, kentte fidancılığın geliştiğini, Asya ve Avrupa ülkelerine fidan gönderildiğini aktaran Haliloğlu, "Malatya kaliteli fidan üretimiyle yurt içinde ve dışında rekabet ortamı oluşturdu. Avrupa ülkelerine perakende fidan gönderiyoruz. ABD, Avustralya, Fransa, Hollanda ve Almanya'ya perakende olarak fidan gönderdik. Kazakistan ve Türkmenistan'a geçen yıl kentteki üreticilerle 50 bin fidanlık iki büyük ihracatımız oldu. Türkiye'nin, Malatya'nın kayısı fidanı üretiminde lider konumda olması için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Haliloğlu, kayısı dışında kiraz, erik, armut, şeftali, badem, ceviz gibi meyvelerin her birinin en az 8 çeşidinin fidanlarını yetiştirdiklerini de bildirdi.

Nurettin Çarpıcı ise toplam fidan üretim alanlarının 100 dönüm olduğunu bu alanın yarısındaki fidanların satışa hazır olduğunu ifade etti.

Fidan üretiminde işçiliğin fazla ve fidanların bakımlarının zor olduğunu belirten Çarpıcı, "Günlük ortalama 20-25 arasında işçi çalıştırıyoruz. Şu an aşı dönemi, gelecek yıl satacağımız fidanlara aşı vuruluyor. Kasım ayında fidan satışlarına başlayacağız." ifadesini kullandı.