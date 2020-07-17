Malatya'dan ibadete açılan Ayasofya'daki ilk cuma cemaatine kayısı ikramı - Son Dakika

Malatya'dan ibadete açılan Ayasofya'daki ilk cuma cemaatine kayısı ikramı

Malatya'daki Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazının ardından cemaate kayısı dağıtılacağını bildirdi.

Malatya'daki Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazının ardından cemaate kayısı dağıtılacağını bildirdi.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Danıştayın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla İstanbul'daki Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasıyla 24 Temmuz'da ilk cuma namazı kılınacak.

Yeşilyurt Belediyesi, yürüttüğü çalışma kapsamında namaz kılacak cemaatin sevincine ortak olmak için Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısını ikram edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Çınar, "Ayasofya'daki ilk cuma namazı sonrası orada bulunan kardeşlerimize bu özel günde ağızlarda da özel bir tat bırakmak için kayısı ikramımız olacaktır." ifadesini kullandı.

Ayasofya Camisi'nin tekrar ibadete açılmasını sağlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini aktaran Çınar, şunları belirtti:

"24 Temmuz Cuma günü kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadet edilecek duruma getirilecek olan Ayasofya'da tarihi bir an yaşanacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak da tüm dünyanın dikkatinin çevrileceği bu tarihi güne şahitlik edecek olanların ağzını tatlandırmak amacıyla, kılınacak cuma namazı sonrasında Malatya'mızın dünyaca ünlü altın kayısısını ikram edeceğiz. İslam dünyasında ve kadim medeniyetimizde özel bir konumda olan Ayasofya Camisi'nde kılınacak cuma namazında yerimizi alarak hem bu tarihe ana şahitlik edeceğiz hem de namaz sonrasında orada bulunanlara kayısı ikram ederek, bu tarihi anı kayısı ile taçlandıracağız."

Yeşilyurt, Ayasofya, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:49 Kaynak: AA

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