Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı - Son Dakika
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Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı

17.05.2022 11:33
Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı

Isparta Valiliği görevine atanan Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya'dan ayrıldı.

Isparta Valiliği görevine atanan Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Isparta Valiliği görevine atanan Vali Aydın Baruş, 3.5 yıl görev yaptığı Malatya'dan ayrıldı. Valilik binası önünde il idarecileri, personel ve kent sakinleriyle de vedalaşan Baruş, helallik istedi.

Malatya'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Baruş, "2018 yılı Kasım ayında başladığım görevde bir bahar gününde ayrılıyorum. Bu 3.5 buçuk yıl acısıyla tatlısıyla bizim kalbimizde yer edecek olaylarla geçti. 2020 yılının başında deprem olayı sonrasında salgın olayı Malatya'da çok sevinçli günler geçirdik dersem yalan olur. Çünkü vatandaşlarımızın sıkıntısı bizleri üzdü ve yoğun bir çalışma temposuna itti. Vatandaşla ilişkilerimizde sıkıntılı anlar oldu. Doğal afet ve salgından dolayı" dedi.

Kamu kurumları ve belediyelerle uyum içerisinde çalışmaya dikkat ettiklerini ifade eden Baruş, "İyi bir yönetim tarzı sergilediğimizi düşünüyorum. Çünkü bütün kamu kurumlarıyla, belediyelerimizle hep uyum içerisinde çalışmaya dikkat ettik. Malatya'nın da bundan her zaman kazançlı çıkacağını düşündüm. Bundan sonrada Malatya hak ettiği yerlere gelmesi için birlik beraberlik halinde bu olaylara yaklaşması gerekir" ifadelerine yer verdi.

Baruş, Malatya'nın çok önemli bir şehir olduğunu ve Malatya'yı çok sevdiğini ilerleyen zamanlarda misafir olarak gelmek istediğini söyledi. Baruş, "Malatya insan yapısıyla, potansiyeliyle bölgenin çok önemli illerinden birisi. Huzur ve güven bakımından da çok rahat bir şehir bunu devam ettirebilmesi birlik, beraberlik, kardeşlik anlayışının üst düzeye taşınmasıyla ilgili. İnşallah önümüzdeki dönem Malatya için güzel olur. Ben Malatya'nın insanını çok sevdim. Sadece Malatyalılar değil Malatya'nın dışında yaşayanlar da bizi Malatya'nın valisi olarak saygıyla karşıladılar. Yaklaşım tarzları her zaman sıcaktı. Malatya insanının misafirperverliğini hiç zaman unutmayacağım. İlerde buraya gelmek nasip olur misafir olarak. Malatyalılarla tekrar aynı sofraya oturmak onların hanesinde yemeklerini yemek benim için büyük şeref olur ilerde. Tüm vatandaşlarımızın haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Malatya'da hiçbir kırgınlığım yok. Malatya insanını çok sevdim. İnşallah Malatya'da bizi sevmiştir" diye konuştu. - MALATYA

Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı
Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı
Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı
Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı
Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı
Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı
Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı
Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı
Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı
Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı
Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı
Vali Baruş, Malatya'dan ayrıldı

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Kaynak: İHA

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