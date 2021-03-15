Malatya'dan İzmirli depremzedelere yardım eli - Son Dakika

30 Ekim 2020 Cuma günü İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar arasında yer alan Malatyalı Gülay Yaşar, Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yeşilyurt'tan İzmirli Kardeşlerimize Sevgi Kervanı' isimli yardım organizasyonu aracılığıyla kendilerine ulaşan yardım kolilerini gördüğünde duygulandığını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İzmir'de yaşayan Malatyalı Gülay Yaşar ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirip, yaşanan deprem olayından dolayı geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra Malatya ve farklı kentlerde yaşanan doğal afetlerde yaraların sarılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Zor zamanlarda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket eden bir milletin ferdi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Çınar, " Gülay Hanım öncelikle hem sizlere hem de İzmir'deki kardeşlerimize ve büyüklerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yaşanan deprem olaylarında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar dilerim. 24 Ocak 2020 tarihinde ki depremi yaşayan insanlar olarak sizlerin ne tür sıkıntılar, acılar ve hüzünler yaşadığınızı çok iyi biliyoruz. İzmir'de deprem yaşanınca bizlerde hemen oradaki yetkililerle irtibata geçtik, nasıl yardım edebiliriz dedik. Bizlerden de gıda ve battaniye talepleri oldu. Depremi yaşamış, o durumu en iyi bilenler olarak ta oradaki kardeşlerimize bu zor anlarında yardım etmek için kentimizdeki kurum, kuruluş, meslek örgütleri ve yardım gönüllülerinin destekleriyle 'Yeşilyurt'tan İzmirli Kardeşlerimize Sevgi Kervanı' adı altında düzenlediğimiz organizasyonla iki tır dolusu yardımlarımızı İzmir'e gönderdik. Yardımlarımızın hem sizlere hem de orada ki vatandaşlarımıza ulaşması bizleri mutlu etti. Rabbim hepimizi böylesine felaketlerden ve acılardan esirgesin, bir daha göstermesin, cümlemizi muhafaza etsin inşallah. Allah devletimizden razı olsun, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımız, AFAD, Kızılay ve yardım kuruluşlarımızın büyük destekleriyle yaralarımızı sarıyoruz. Biz; birbirini düşünen, birbirinin derdiyle dertlenen, sevincini paylaşan, iyi ve zor zamanlarda kenetlenen, böylesine zor zamanlarda büyük bir duyarlılık gösterip birlikte hareket eden bir milletiz. Rabbim bir daha göstermesin, gösterdiği zamanda dostların ve güzel gönüllü insanların eksikliğini vermesin. Malatya'ya geldiğiniz zaman sizi Yeşilyurt'umuzda ağırlamak ve tanışmak isterim. Sizin aracılığınızla bir kez daha İzmir'de ki de bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, selam ve saygılarımı sunarım" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yeşilyurt'tan İzmirli Kardeşlerimize Sevgi Kervanı' isimli yardım organizasyonu aracılığıyla kendilerine ulaşan yardım kolilerini gördüğünde hem gururlandığını hem de duygulandığını söyleyen depremzede Gülay Yaşar, "Malatyalıyım İzmir'de yaşıyorum, depreme kızımla birlikte balkonda yakalandık, ölüm kalım arasında gidip geldik. Çaresizlik nedir onu bire bir yaşadık, adım atacak şansımız yoktu, depremin şokunu yaşadık, etkisi hala üzerimizde. Apartman ağır hasarlı diye bizi evimize almadılar, dışarıda bekledik, ne yapabilirdik ki. Türkiye'nin birçok noktasından yardımlar geldi, herkes elinden geleni yaptı, Malatya'dan da yardım geldiğini bilmiyordum. İkamet ettiğim Bayraklı'ya erzak gelmişti, bana getirdikleri kolinin üzerinde Malatya Yeşilyurt Belediyesi yazdığını görünce çok duygulandım, sevindim. Benim memleketimden yardım gelmiş, Yeşilyurt Belediyesi düşünmüş yardım göndermiş dedim, sevindim, mutlu oldum. Başkanımız size ve yardım gönderenlere çok teşekkür ederim, herkesin çaresiz kaldığı bir dönemde gönderilen bu yardımların ne kadar önemli olduğunu biz biliyoruz. Sayın Başkanım sizinle bu şekilde tanışmaktan büyük bir memnuniyet duydum, çok sağ olun, Allah sizlerden razı olsun, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, yolunuzu açık eylesin, inşallah geldiğim zaman sizi ziyaret etmek isterim. Rabbim böylesine zor ve sıkıntılı günleri bir kez daha yaşatmasın inşallah" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesi, İzmir'deki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan 10 ton gıda ile 500 battaniyeden oluşan 'Yeşilyurt'tan İzmirli Kardeşlerimize Sevgi Kervanı' isimli yardım tırını, depremden kısa bir süre sonra İzmir'e göndermişti. - MALATYA