Üye Girişi
Malatya'dan kısa kısa - Son Dakika

Malatya'dan kısa kısa

05.12.2021 09:48
Malatya'dan kısa kısa

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan ev yangınları itfaiye tarafından söndürüldü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan ev yangınları itfaiye tarafından söndürüldü.

Akçadağ ilçesine bağlı Çevirme Mahallesi'nde Kemal Demirkaya'ya ait bir evde çıkan yangın Büyükşehir Belediyesi Darende ve Akçadağ İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.

Yine ilçeye bağlı Harunuşağı Mahallesi'nde Mahir Berkpınar'a evin ekmeklik ve kiler olarak kullanılan bölmesinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle evlerde hasar oluştu.

Doğanşehir Belediye Başkanından engellilere ziyaret

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zelyurt beraberinde AK Parti Doğanşehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam ve AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Sığırcı ile ilçe merkezi ve mahallelerinde engelli vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ziyaretlerde engellilerin gönlünü aldıklarını, gönül yapmaya geldiklerini dile getirdi.

Hisarcık, İtfaiye, Akçadağ, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı 10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı
Emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Alım gücümüz düştü, iyileştirme bekliyoruz 10:08 Emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Alım gücümüz düştü, iyileştirme bekliyoruz Kurmaylarına Erdoğan'dan, 09:02 Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 20:07 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi 12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

Son Dakika Haberleri
10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı
10:34 Milli futbolcumuz başarısını tek cümleyle özetledi
09:57 31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak
09:56 İnsana en çok benzeyen robot İngiltere'de üretildi
09:44 20 yaşındaki kızının cansız bedenini gören baba sakinleştiremedi
09:30 Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen yeni parti kurmayı planlıyor: Seçimlere yetişebilir
09:24 Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü
09:23 Terk edilmiş mezarlıkta kazı yapan adam, mumyalanmış bir cisim buldu
09:09 Serel Yereli'den iç çamaşırsız pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı
08:58 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor
Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:52
Milli futbolcumuz başarısını tek cümleyle özetledi Milli futbolcumuz başarısını tek cümleyle özetledi         
10:35
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 10:56:47. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'dan kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement