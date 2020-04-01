Malatya Tarım ve Hayvancılık Platform Başkanı (MATHAP) İhsan Akın, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 koyun bedeliyle destek verdi.

Aynı zamanda Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin de başkanlığını yürüten Akın, birlik binasından gazetecilere yaptığı açıklamada, platform üyelerini kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Akın, şöyle devam etti:

"Gün destek olma ve bu zorlu süreçten hep birlikte beraberce çıkma günüdür. Allah'ın izniyle, bu zorlu süreci de kurallara uyarak, maddi manevi birbirimize destek olarak atlatacağız. Yetiştirici ve çiftçi temsilcisi olarak bizler, dışarıdan ilimize gelen vatandaşlarımızın, kırsala gelmeden önce karantina şartlarına uymaları, 14 günlük karantina sürecinde kendilerini evlerinde izole etmelerini istiyoruz. Öte yandan verdikleri taahhütlere uymayanların KYK yurtları, askeri hastane, açık cezaevi ve bir çok buna benzer belirlenecek veya belirlenmiş yerlerde karantinaya alınmaları gerekmektedir. Çünkü bu tedbirlere uyulmadığı takdirde kırsal da üretim yapan çiftçilerimiz, yetiştiricilerimiz, köy karantinaya alındığı için olumsuz etkilenmektedir."

Öte yandan Doğanşehir Belediyesi personeli de kampanyaya destek verdi.