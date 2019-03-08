Son Dakika Haberleri: Malatya'dan Türkiye'ye Örnek Proje

Malatya'dan Türkiye'ye Örnek Proje

2 saat önce

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin koordine ettiği, "Hippoterapi ve Hidroterapi Yöntemleri ile Engelli Bireylerin Sosyal Hayata Entegrasyonu" adlı proje Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından örnek proje gösterildi.

Malatya'dan Türkiye'ye Örnek Proje, System.String[]
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin koordine ettiği, "Hippoterapi ve Hidroterapi Yöntemleri ile Engelli Bireylerin Sosyal Hayata Entegrasyonu" adlı proje Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından örnek proje gösterildi.

2014-2019 yılları arasında Dışişleri Bakanlığının Türkiye genelinde destek verdiği 6 projeden biri olan "Hippoterapi ve Hidroterapi Yöntemleri ile Engelli Bireylerin Sosyal Hayata Entegrasyonu" adlı projeyi ve İnönü Üniversitesinin koordinatör ve partner olarak yer aldığı diğer Avrupa Birliği projelerini Spor Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Yalın Aygün ve Öğr. Gör. Şakir Tüfekçi sundu.

İnönü Üniversitesinin koordinatör ülke olarak 1 ve ortak ülke olarak yer aldığı örnek gösterilen 3 projenin sunumları oldukça beğeni topladı. Ayrıca Arş. Gör. Yalın Aygün proje yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda ve İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin yer aldığı toplamda 4 örnek spor projesinin de detaylı sunumunu yaptı.

Projenin ikinci toplantısı ve tanımı geçtiğimiz günlerde İnönü Üniversitesinde yapılmıştı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:21 Kaynak: İHA

Türkiye, Malatya İnönü Üniversitesi, Spor
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