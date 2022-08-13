Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

13.08.2022 10:36
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'dan yolcu otobüsüyle Mersin'e uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı.

Malatya'dan yolcu otobüsüyle Mersin'e uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma neticesinde İ.A'nın yolcu otobüsüyle Mersin'e uyuşturucu madde taşıyacağı belirlendi.

Mersin polisiyle yapılan koordineli çalışma neticesinde Mersin'de durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan İ.A'nın çantasında 12 paket halinde toplam 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan İ.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Malatya, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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