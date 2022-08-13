İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma neticesinde İ.A'nın yolcu otobüsüyle Mersin'e uyuşturucu madde taşıyacağı belirlendi.

Kaynak: AA

Narkotik, Malatya, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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