"Malatya, Darbe Teşebbüsüne Karşı Sağlam Bir Direniş Sergiledi"

Büyükşehir Belediyesi ve BilGenç Derneği işbirliği ile düzenlenen konferansa, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, BilGenç Derneği Genel Başkanı Ozan Bekir Yıldız, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya ile AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Osman Güder, dernek yetkilileri ve üyeleri katıldı.

"MALATYA, DARBE GİRİŞİMİNİ ÇÖKERTEN 3. AYAKTIR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: "Metin Bey dur durak bilmeden, şehir şehir gezip konferanslar düzenliyor. Bugün bizlerle bir arada. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'da Malatya, Ankara İstanbul'dan sonra üçüncü ayaktı. Türkiye'nin her tarafında belediyelerimiz farklı bir görev sergilediler. Belediyenin iş araçlarını askeri araç gibi kullanarak darbeye karşı sağlam bir direniş sergilediler. Malatya'da Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi olarak organize bir şekilde darbe girişiminin üçüncü ayağındaki çökertmeyi gerçekleştirdik. Üst rütbeli mahkûmların çoğu şu an Malatya'da."dedi.

"MALATYA SIRADAN BİR ŞEHİR DEĞİLDİR"

Yeni Malatyaspor'un başarılarını tebrik ederek sözlerine başlayan Metin Külünk; "Malatya bizim kesişme noktamızdır. Sosyolojik özelliklerimizin rafine hale gelmesi açısından önemli yerlerden birisidir. Malatya'ya, Elazığ'a ve Sivas'a çok dikkat etmeliyiz. Malazgirt, Tatvan, Adilcevaz, Ahlat, Erciş, Van hattına da çok dikkat etmeliyiz. Bu noktalar tarihsel olarak jeopolitik merkezde varlığımızı tahkim ettiğimiz, güçlendirdiğimiz en önemli coğrafya kesitleridir. Bu nedenle Malatya sırada bir şehir değildir. "dedi.

'Karanlık Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Konferansı'nda Külünk, darbe tarihini, nedenlerini, coğrafyamızı ele alarak açıklayıcı bir dille izah etti. Katılımın yoğun olduğu konferans dinleyicilerden büyük alkış aldı.