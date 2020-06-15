Malatya Demiryol-İş Sendikası Başkanı'ndan tren kazası açıklaması - Son Dakika

MALATYA Demiryol-İş Sendikası Başkanı Hikmet Kazgan, Battalgazi ilçesinde 2 makinistin yaşamını yitirdiği, 4 makinistin yaralandığı tren kazasıyla ilgili, "Telsiz konuşmaları, telefon kayıtları incelenmeden, kaza ile ilgili personellerin ifadeleri alınmadan kimse zanlı olarak suçlanamaz" dedi.

Kaza, 13 Haziran'da Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. '53007' sefer sayılı, Elazığ'dan Malatya yönüne giden yük treni ile '53076' sefer sayılı Malatya'dan Elazığ yönüne gelen başka yük treni, kafa kafaya çarpıştı. Trenlerin demir yığınına döndüğü kazada, makinist Mahmut Kaya ve Mehmet Ulutaş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Türk-İş Malatya İl Temsilcisi ve Demiryol-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Hikmet Kazgan, açıklama yaptı.

Meydana gelen her türlü kazanın teknik ve tetkik olarak kayıt altına alındığını belirten Kazgan, şunları kaydetti: