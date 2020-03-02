Malatya depremde ağır hasar gören apartmanın kapı, pencere ve korkulukları çalındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya depremde ağır hasar gören apartmanın kapı, pencere ve korkulukları çalındı - Son Dakika

Malatya depremde ağır hasar gören apartmanın kapı, pencere ve korkulukları çalındı

6 saat önce

Depremde ağır hasar gören apartmanın kapı, pencere ve korkulukları çalındıELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki 6.

Depremde ağır hasar gören apartmanın kapı, pencere ve korkulukları çalındı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya'da ağır hasar görüp, riskli olduğu için boşaltılan 7 katlı Kültür Apartmanı'na giren hurdacıların kapı, pencere ve korkuluklar ile kalan bazı ev eşyalarını çaldığı öne sürüldü.

Elazığ'da 24 Ocak günü meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da 4 bin 933 binanın ağır hasar gördüğü belirlendi. 1970'de yapılan bina Kanalboyu Caddesi'ndeki 24 dairenin bulunduğu 7 katlı Kültür Apartmanı da ağır hasarlı ve riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Kentte riskli binalar sırasıyla yıkılırken, Kültür Apartmanı'nda bazı dairelere giren hurdacılar, iddiaya göre kapı ve pencereler ile ev eşyalarını çaldı. Hurdacılar, binanın giriş kapısından, musluklara, doğalgaz saatlerinden, elektrik panolarına, odaların kapılarından, evlerin pencerelerine kadar her şeyi götürdü.

'DEPREMİN ACI YÜZÜ'

Apartmanda dairesi bulunan Oğuzhan Önver, "Boşalttıktan sonra geldiğimizde apartmanın dış kapısının, asansör kapılarının, elektrik, su sayaçlarının çalındığını gördüm. Buna çok üzüldük. Bazı komşularımız eşyalarını ilk gün çıkardı. İkinci gün gelip eşyalarını almak isteyen komşularımız, kapı ve pencerelere kadar çalındığını gördü" dedi.

Sefa Koca ise apartmanın ağır hasarlı olarak belirlendikten sonra evlerinde bulunan eşyaları boşaltmak için akrabalarıyla birlikte eve girdiklerini, ancak 3'üncü kattaki dairelerinin balkon demirlerinin, pervazlarıyla birlikte söküldüğünü, bu durum için üzüldüklerini söyledi.

Malatya depremde ağır hasar gören apartmanın kapı, pencere ve korkulukları çalındı

Sivrice, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:18 Kaynak: DHA
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