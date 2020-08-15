MALATYA Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü
Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktüELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor.
Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bugün 6 katlı bir apartmanın yıkımı sırasında bir anda çökmesi çevredekilerin görüntülediği cep telefonu kamerasına yansıdı. 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonrasında Malatya'da tespit edilen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde 6 katlı apartmanın iş makineleriyle yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bina büyük gürültüyle çöktü. Çevrede bulunan bir vatadaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde binanın bir anda gürültüyle çökmesi yer alıyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
MALATYA (DHA)
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 17:50
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MALATYA Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü - Son Dakika
Son Dakika Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı Fransa'da ikinci dalga endişesi! Günlük koronavirüs vaka sayısı 3 bini aştı Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı Son Dakika: Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, Adana'da yakalandı Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi 4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi