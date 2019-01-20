Malatya Derbisinde Gülen Taraf Yeşilyurt Belediyespor Oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol
Ligi (BAL) 2.Grup'ta Malatya Yeşilyurt
Belediyespor, Pütürge
Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Yeşiltepe
1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Sezgin Yıldırım, Aykut Yılmaz
, Metehan Ayaz hakem üçlüsü yönetti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Gökhan Zirekli, Erhan Gözetlik, Vedat Taşdemir
, İbrahim Tokay, Deniz Işık, Mehmet Güler
, Kaiumzhan Sharipov, Alaattin Közen, Nurullah Dağaşan, Selim
Dağ, Cemre Atmaca on biriyle çıktı.
Pütürge Belediyespor ise Mehmet Ayaoku, Emirhan Kayalar, Furkan Evren
, Garip Erayabakan, Fatih
Sakin, Ömer Faruk Göldağı, Raşit Korkut
, Emre Eryiğit
, Burhan Koç, Abdullah Özdemir
, Hıdır Surme on biriyle mücadele etti.
Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarısını 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 4-0 kazanarak, ikinci yarıya galibiyetle başladı.
Yeşilyurt Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 76'ncı dakikalarda Selim Dağ, 55'inci dakikada Cemre Atmaca ve 72'inci dakikada Alaattin Közen kaydetti. - MALATYA