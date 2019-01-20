Son Dakika Haberleri: Malatya Derbisinde Gülen Taraf Yeşilyurt Belediyespor Oldu

Malatya Derbisinde Gülen Taraf Yeşilyurt Belediyespor Oldu

58 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Pütürge Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.

Malatya Derbisinde Gülen Taraf Yeşilyurt Belediyespor Oldu, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Pütürge Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Sezgin Yıldırım, Aykut Yılmaz, Metehan Ayaz hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Gökhan Zirekli, Erhan Gözetlik, Vedat Taşdemir, İbrahim Tokay, Deniz Işık, Mehmet Güler, Kaiumzhan Sharipov, Alaattin Közen, Nurullah Dağaşan, Selim Dağ, Cemre Atmaca on biriyle çıktı.

Pütürge Belediyespor ise Mehmet Ayaoku, Emirhan Kayalar, Furkan Evren, Garip Erayabakan, Fatih Sakin, Ömer Faruk Göldağı, Raşit Korkut, Emre Eryiğit, Burhan Koç, Abdullah Özdemir, Hıdır Surme on biriyle mücadele etti.

Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarısını 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmayı 4-0 kazanarak, ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Yeşilyurt Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 76'ncı dakikalarda Selim Dağ, 55'inci dakikada Cemre Atmaca ve 72'inci dakikada Alaattin Közen kaydetti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

Pütürge, Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Spor
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