Malatya Doğanşehir'de 1 mahalle, karantinaya alındı (2) - Son Dakika

2 MEZRA DAHA KARANTİNAYA ALINDI

Malatya'nın Pütürge ilçesindeki Poskıran Mahallesi'nin Hacı Zerey Mezrası ve Pazarcık Mahallesi'nin Gürsülan Mezrası koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Pütürge İlçesi Poskıran Mahallesi Hacı Zerey Mezrası ile Pazarcık Mahallesi Gürsülan Mezrasında Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır" denildi.

KARANTİNADAKİ YERLEŞİM YERİ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Malatya'da daha önce Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi, Kuluncak ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi, Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi, Darende ilçesine bağlı Aşağıulupınar Mahallesi'nin Sarılar mezrası ve Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi koronavirüs kapsamında karantinaya alındı. Hacı Zerey mezrası ve Gürsülan mezrası ile karantinaya alınan yerleşim bölgesi sayısı 6'ya yükseldi.

Taha AYHAN/MALATYA,