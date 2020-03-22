MALATYA Durakta bekleyen 65 yaş üstü kadın, taksiyle evine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MALATYA Durakta bekleyen 65 yaş üstü kadın, taksiyle evine gönderildi - Son Dakika

MALATYA Durakta bekleyen 65 yaş üstü kadın, taksiyle evine gönderildi

6 saat önce

Durakta bekleyen 65 yaş üstü kadın, taksiyle evine gönderildiMALATYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma yasağının ardından durakta otobüs beklerken görülen kadını çevredekiler uyardı.

Durakta bekleyen 65 yaş üstü kadın, taksiyle evine gönderildi

MALATYA'da, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma yasağının ardından durakta otobüs beklerken görülen kadını çevredekiler uyardı. 65 yaşından büyük olduğu tahmin edilen kadın, uyarıları dinlemeyince olay yerine gelen polisler tarafından taksiyle evine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bugün öğle saatlerinde bazı 65 yaş üstü kişilerin parklara geldiği görüldü. Polis tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra uyarılan 65 yaş üstü kişiler, evlerine gönderildi. Öğle saatlerinde 15 Temmuz Millet Meydanı yakınlarındaki otobüs durağında bekleyen kadını görenler ise, önce evine gitmesi için uyardı. Ancak, ismi öğrenilemeyen kadın evine gitmeyince çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, otobüse binmesini engellediği kadına, yasak kararını hatırlattı. Polisler, alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen kadını yeniden uyardıktan sonra çağırdıkları taksi ile Yeşilyurt Mahallesindeki evine gönderdi.

MALATYA Durakta bekleyen 65 yaş üstü kadın, taksiyle evine gönderildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:38 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı Düğünde takılan takıları 40 yıl sonra mahkeme kararıyla aldı Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
Cristiano Ronaldo'dan Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı         
11:40
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?         
10:49
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda         
10:12
Beşiktaş, Lens'in Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti         
10:01
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 22:37:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MALATYA Durakta bekleyen 65 yaş üstü kadın, taksiyle evine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]