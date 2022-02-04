Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Regaip Kandili programı - Son Dakika

Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunca Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendiği bildirildi.

Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutuklulara yönelik "eğitim, iyileştirme ve manevi rehberlik" faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen program müezzin Mehmet Obuz'un Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından ???????Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in "İstemem" adlı şiiri infaz ve koruma memuru tarafından seslendirildi.

Daha sonra hafız olan tutuklu ve hükümlülere hediyeler verilerek, hatim duası yapıldı.

Ardından programa katılanlara kandil simidi, lokum ve gül suyu dağıtıldı.

Kandil programına Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Engin Şimşek ve diğer ilgililer de katıldı.