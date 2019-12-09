Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez oldu

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti üyeliğine seçilen Tahir Özelçi, Malatya Eczacılar Odası Başkanlık görevini Ebru Sönmez'e devretti.

Malatya Eczacılar Odası'nda gazetecilere açıklama yapan Özelçi, 28 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Türk Eczacıları Birliği Olağan Genel Kurulu'nda Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti üyeliğine seçildiğini belirtti.

Bundan sonra halk sağlığına ulusal bazda hizmet edeceğini aktaran Özalçi, "Yasa gereği Malatya Eczacılar Odası başkanlığından istifa ettim. Malatya Eczacılar Odası Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıyla yeniden görev dağılımı yaparak, Ebru Sönmez'i oda başkanlığına seçti. Sönmez, bundan sonra oda başkanı olarak daha güzel hizmetler yapacak." dedi.

Özelçi, kentte yaklaşık 10 yıldır oda başkanlığı yaptığını belirterek, kendisini destek verenlere teşekkür etti.

Malatya Eczacılar Odası Başkanı Ebru Sönmez ise odanın ilk kadın başkanı olmanın verdiği heyecanı yaşadığını dile getirerek, Özelçi'ye yeni görevinde başarılar diledi.