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Malatya Eğitim Bir Sen Başkanı Söylemez Açıklaması

6 saat önce

Eğitim Bir Sen Malatya 1No'lu Şube Başkanı Memur Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, "Haksız uygulamaların hesabının yetkili sendika ve yetkili siyasete sorulduğu gerçeğinden hareketle, sorumluluğumuzu yerine getireceğiz" dedi.

Malatya Eğitim Bir Sen Başkanı Söylemez Açıklaması, System.String[]

Eğitim Bir Sen Malatya 1No'lu Şube Başkanı Memur Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, "Haksız uygulamaların hesabının yetkili sendika ve yetkili siyasete sorulduğu gerçeğinden hareketle, sorumluluğumuzu yerine getireceğiz" dedi.


Hüseyin Söylemez, yaptığı açıklamada, "Her dönem olduğu gibi, içinde bulunduğumuz dönemde de bazen sistemsizlikten, çoğu zaman ise yetki verilip makam işgal eden insan unsurundan kaynaklı adaletsizliklere şahit oluyoruz. Makam ve güç, yetki sahipleri bulundukları makama güç katarak Hakk'ı tutup kaldırdığı gibi, çoğu zaman ise makamdan güç alıp adaletsizliğe sebep olabiliyor. Eğitim Bir Sen olarak, yetkilerini adalet duygusunu zedeleyecek kural dışı uygulamalara imza atmaya çalışanlara karşı Hakk'ı tutup kaldırmak ve eğitim çalışanları arasındaki barışa katkı sağlamak ile yükümlüyüz. Bu bağlamda dün olduğu gibi, bugün de üyelerimizin eğitim çalışanlarının sorun, sıkıntı ve endişelerine kulak verip sorumlu mercilere hesap sorduk, soruyoruz, soracağız" ifadelerini kullandı.


Söylemez, sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini de belirterek, "Hangi kurum ve kademede olursa olsun adaletsiz, haksız uygulamaların hesabının yetkili sendika ve yetkili siyasete sorulduğu gerçeğinden hareketle, biz Memur Sen ve Eğitim Bir Sen olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Sorumluluk sahibi herkesi her kesimi de daha duyarlı olmaya davet ediyor ve tüm eğitim çalışanları arkadaşlarımıza saygılar sunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
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