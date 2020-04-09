Malatya Eğitim Vakfı'ndan hastanelere destek - Son Dakika

Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Malatya Şubesi tarafından hastanelere destek amacıyla, numune alma kabinleri yaptırarak, Turgut Özal Tıp Merkezine iki adet, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 adet olmak üzere 3 adet numune alma kabini hediye edildi.



MEV Malatya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, önce vakfın faaliyetleri özetle dile getirilip, "1985 Yılında 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın Onursal Başkanlığında kurulan Malatya Eğitim Vakfı'nın genel merkezi İstanbul da olup Ankara ve Malatya İlin de şubeleri bulunmaktadır.



Bugüne kadar yaklaşık 30 bin üniversite öğrencisine burs sağlayan vakıf bununla yetinmeyerek yönetim kurulundaki hayırsever Malatyalı iş adamları tarafından İlimizde ve ilimiz dışında onlarca, okul, (yüksekokul), hastane, sağlık ocağı yaptırılarak eğitim ve sağlığa destek sağlamışlardır.



2007 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen MEV başarıyla hizmetine devam etmektedir. MEV Malatya Şubesi olarak bu yıl sadece Malatya ilimizde 415 Üniversite öğrencisine burs imkanı sağlanmıştır" hatırlatması yapıldı.



Vakfın Malatya Şubesi Yönetim Kurulu tarafından, dünya da ve Türkiye'de de etkisini gösteren Covid -19 Virüsü ne karşı fedakarca mücadele eden sağlık personelleri için numune alma kabini hediye edildiği bildirilerek, "Sağlık görevini yaparken önce kendi sağlıklarını daha sonra da hasta sağlığını düşünerek tedavi uygulamalarını sağlaması için Covid-19 virüs hastalığının tanısında önemli bir yer tutan burun ve boğaz içinden alınan numunelerin güvenle alınması için önem arz eden numune alma kabinleri yaptırarak Turgut Özal Tıp Merkezine iki adet, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 adet olmak üzere 3 adet numune alma kabini hediye etmiştir" denildi. - MALATYA