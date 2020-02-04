Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "deprem polikliniği" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'deprem polikliniği' açıldı - Son Dakika

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "deprem polikliniği" açıldı

6 saat önce

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere psikolojik destek sağlamak amacıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde poliklinik açıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere psikolojik destek sağlamak amacıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde poliklinik açıldı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, alanında uzman kişilerin katılımıyla, depremden etkilenenlere sağlanacak desteğin görüşüldüğü "Psiko-Destek Çalıştayı"nda alınan karar doğrultusunda hastanede deprem polikliniği kurulduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Depremden etkilenen kişilerin travma sonrası neler yaşayabileceğini bilmesi ve buna uygun tutumlar sergilemesi, travmanın etkilerini hafifletmekte ve daha ciddi sorunların oluşmasını engelleyebilmektedir. Bu açıdan oluşabilecek sorunları engellemek amacıyla, hastanemizde görev yapan erişkin psikiyatrisi ve çocuk psikiyatrisi uzmanları, vatandaşlarımıza poliklinik hizmeti verecektir. Tüm vatandaşlarımız randevuya gerek duymaksızın hastanemiz psikiyatri bölümü içerisinde yer alan deprem polikliniğine başvurabilir."

Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da, deprem sonrası spor faaliyetleri durduruldu
Kılıçdaroğlu'ndan Kızılay'a yönelik sert sözler: Deprem bölgesinde tek bir çadırını görmedim Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı Şarköy'deki deprem ölçüm istasyonundaki cihazları çaldılar

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:42:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "deprem polikliniği" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]