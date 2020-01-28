Malatya elazığ depremi malatya'nın kale ilçesinde de hasar oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya elazığ depremi malatya'nın kale ilçesinde de hasar oluşturdu - Son Dakika

Malatya elazığ depremi malatya'nın kale ilçesinde de hasar oluşturdu

6 saat önce

MALATYA Elazığ depremi Malatya'nın Kale ilçesinde de hasar oluşturdu.

MALATYA Elazığ depremi Malatya'nın Kale ilçesinde de hasar oluşturdu

Malatya elazığ depremi malatya'nın kale ilçesinde de hasar oluşturdu

Malatya, Elazığ, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
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