Malatya elazığ depremi malatya'nın kale ilçesinde de hasar oluşturdu - Son Dakika

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Malatya elazığ depremi malatya'nın kale ilçesinde de hasar oluşturdu
6 saat önce
MALATYA Elazığ depremi Malatya'nın Kale ilçesinde de hasar oluşturdu. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
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