Malatya-Elazığ Hızlı Tren Projesinde Çed Süreci Başlatıldı"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık
, Malatya- Elazığ
hızlı tren projesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu sürecinin başlatıldığını belirtti.
Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, Malatya ve Elazığ arasındaki bağlantıyı sağlaması planlanan Malatya-Elazığ hızlı tren hattıyla bölgede hızlı ulaşımı sağlamanın amaçlandığını ifade etti.
Hattın ayrıca hızlı tren ağının Doğu Anadolu Bölgesi
ile bağlantısı açısından da önem taşıdığını aktaran Çalık, "Malatya-Elazığ Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin ÇED raporu süreci başlatıldı. Hızlı tren güzergahı, mevcut demiryolu güzergahından farklı olarak belirlenecek. Hat, Yazıhan
ilçesinin Durucasu
Mahallesi'nden sonra Arguvan
'ın Bozburun
, Karababa, Morhamam, İçmece ve Bahçeli mahallelerini takip edecek ve Morhamam'a yapılacak istasyonla Arguvan ve bölgedeki vatandaşlar hızlı trenle şehirler arası yolculuk yapabilecek." ifadelerini kullandı.
Malatya-Elazığ hızlı tren güzergahının toplamda 126 kilometre olduğunu belirten Çalık, projede 3 köprü, 14 viyadük, 8 tünel, 37 alt geçit ve 20 üst geçit bulunduğunu kaydetti.