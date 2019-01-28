Son Dakika Haberleri: Malatya-Elazığ Hızlı Tren Projesinde Çed Süreci Başlatıldı"

Malatya-Elazığ Hızlı Tren Projesinde Çed Süreci Başlatıldı"

1 saat önce

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya-Elazığ hızlı tren projesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu sürecinin başlatıldığını belirtti.

Malatya-Elazığ Hızlı Tren Projesinde Çed Süreci Başlatıldı
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya- Elazığ hızlı tren projesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu sürecinin başlatıldığını belirtti.

Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, Malatya ve Elazığ arasındaki bağlantıyı sağlaması planlanan Malatya-Elazığ hızlı tren hattıyla bölgede hızlı ulaşımı sağlamanın amaçlandığını ifade etti.

Hattın ayrıca hızlı tren ağının Doğu Anadolu Bölgesi ile bağlantısı açısından da önem taşıdığını aktaran Çalık, "Malatya-Elazığ Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin ÇED raporu süreci başlatıldı. Hızlı tren güzergahı, mevcut demiryolu güzergahından farklı olarak belirlenecek. Hat, Yazıhan ilçesinin Durucasu Mahallesi'nden sonra Arguvan'ın Bozburun, Karababa, Morhamam, İçmece ve Bahçeli mahallelerini takip edecek ve Morhamam'a yapılacak istasyonla Arguvan ve bölgedeki vatandaşlar hızlı trenle şehirler arası yolculuk yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Malatya-Elazığ hızlı tren güzergahının toplamda 126 kilometre olduğunu belirten Çalık, projede 3 köprü, 14 viyadük, 8 tünel, 37 alt geçit ve 20 üst geçit bulunduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:16 Kaynak: AA

Elazığ, Malatya, Ekonomi
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