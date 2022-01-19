Malatya- Elazığ karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Malatya Kale- Elazığ istikameti yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde çok sayıda aracın yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalmasının ardından Malatya-Elazığ karayolu araç ulaşımına kapatıldı. Kale yol uygulama noktasında araç geçişlerine izin verilmezken, karayolları ekiplerin güzergahtaki karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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