Son Dakika Haberleri: Malatya - Elazığ yolunda ulaşıma sis engeli
Son Dakika Genel Malatya - Elazığ yolunda ulaşıma sis engeli

Malatya - Elazığ yolunda ulaşıma sis engeli

1 saat önce

Malatya - Elazığ yolunda ulaşıma sis engeliMALATYA - Malatya'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Malatya - Elazığ yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Malatya - Elazığ yolunda ulaşıma sis engeli

MALATYA - Malatya'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Malatya - Elazığ yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Malatya - Elazığ karayolunda görüş mesafesini düşürdü. Sis farlarını açarak ilerlemeye çalışan sürücüler, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Malatya - Elazığ yolunda ulaşıma sis engeli

Malatya, Elazığ, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ateşkesin bitmesine saatler kala terör örgütü YPG'den açıklama: Tamamen çekildik
Trump'tan yeni Suriye hamlesi: El Kaide'nin Suriye koluna 4,5 milyon dolar destek Damadının boğazını kesmek için fırsat kollayan kayınpeder, kameralara yakalanmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 11:07:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya - Elazığ yolunda ulaşıma sis engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]