Son Dakika Haberleri: Malatya Emniyet Müdürlüğü iftar verdi

Malatya Emniyet Müdürlüğü iftar verdi

7 saat önce

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar verildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü iftar verdi, System.String[]
Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar verildi.
Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Emniyet Müdürlüğü Orduzu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, insanları ortak paydada toplayan ramazan ayının herkes için hayırlara vesile olmasını diledi.
İftar yemeğinde konuklar ve mesai arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini aktaran Urhal, şunları kaydetti:
"Ülkemizin her köşesinde ve bayrağımızın dalganlandığı her yerde, huzur inşası ve asayişin temini görevi olan teşkilatımız özellikle son dönemlerde başta terörle mücedele olmak üzere devletimizin bütünlüğüne yönelen her türlü tehdit ve tehlikelere karşı kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, suçluların adalete teslim edilmesi gibi görevlerde büyük bir özveri, gayret ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürmektedir. İftar vesilesiyle Malatya'nın huzurlu, güvenli ve yaşanabilir bir kent olması için üstün görev anlayışıyla zaman mefhumu gözetmeden yoğun gayret sarfeden tüm mesai arkadaşlarıma, ailelerine ve kıymetli basın mensuplarını da bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarının diliyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum."
Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, iftarın adından dua etti.
Programa, Malatya Valisi Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, İl Emniyet Müdür yardımcıları ve emniyet mensupları ve çok sayıda katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:49 Kaynak: AA
Ömer Urhal, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel
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