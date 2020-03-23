Malatya Emniyet Müdürlüğü koronavirüse dikkat çekmek için klip hazırladı - Son Dakika

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere dikkat çekmek amacıyla klip hazırladı.

Hazırlanan klipte, koronavirüsün dünyada etkili olduğu ve devletin buna karşı aldığı tedbirler anlatılıyor.

Polis memurlarının vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istediği klipte, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in, "Virüsle mücadele kapsamında devletimiz bir takım yasaklar ve tedbirler geliştirmiştir. Biz sizler ve sizlerin sağlığı için dışarıdayız. Sizler sevdikleriniz ve bizler için evinizde kalın. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kurallara, yasaklara uysun. Mecburi ihtiyaçlar için sokağa çıkıldığında mesafeyi koruyalım. Bu virüsün üstesinden geleceğimize inanarak, hep birlikte kurallara uyarak, üzerimize düşen görevleri kendimiz, sağlığımız, sevdiklerimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için yerine getirelim." ifadeleri yer alıyor.