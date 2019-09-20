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Malatya Emniyet Müdürlüğüne Ercan Dağdeviren atandı

1 saat önce

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren Malatya'ya atanırken, Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'da Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğüne Ercan Dağdeviren atandı, System.String[]

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren Malatya'ya atanırken, Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'da Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.


Bugün yayımlanan kararname ile 2016 yılından beri Sinop Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Ercan Dağdeviren, Malatya Emniyet Müdürlüğüne atandı. Malatya'da Mayıs 2014'ten beri Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Dr. Ömer Urhal ise kararname ile birlikte Samsun Emniyet Müdürlüğüne atandı.


Ercan Dağdeviren'in özgeçmişi ise şöyle:


"1969 yılında Kırşehir ili Kaman İlçesi Benzer Köyünde doğdu.İlk ve ortaokulu memleketinde bitirdikten sonra 1983 yılında Polis Koleji'ne girdi. 1987 de Polis Kolejinden 1991 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Elazığ Fırat Üniversitesinde Yüksek lisansını yaptı. Sırasıyla Ankara, Elazığ, Antalya ve Zonguldak illerinde görev yaptı. 1998-2001 yılları arasında Paris, UNESCO'da bulunan Türk temsilciliğine Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptı. İlk şiir Kitabı olan Düşünce isimli şiir kitabını 2011 yılında yayınladı. Dağdeviren, evli ve 2 kız 1 erkek 3 çocuk babası." - MALATYA

Malatya, Samsun, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
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