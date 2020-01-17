Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret - Son Dakika

Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret

6 saat önce

Malatya'nın Darende İlçesi emniyet müdürü, bölge trafik amiri ve ilçedeki basın mensupları, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i makamında ziyaret etti.

Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret, System.String[]

Malatya'nın Darende İlçesi emniyet müdürü, bölge trafik amiri ve ilçedeki basın mensupları, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i makamında ziyaret etti.


İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette Dağdeviren, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Göreve geldikten sonra Darende'yi iki defa ziyaret ettiğini hatırlatan Dağdeviren, Darende'yi huzurlu ilçelerinden biri olarak gördüğünü vurguladı. Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Denizhan ve Bölge Trafik Amiri Sinan Atıcı da ilçedeki çalışmalar ve asayiş konularında bilgi verdi. İlçedeki basın temsilcileri ise emniyet birimleri ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını aktararak, Dağdeviren'e kentteki görevinde başarılar diledi. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından Emniyet Müdürü Dağdeviren'e İHA Darende Temsilcisi İsmet Uğur çeşitli hediyeler verdi.


Ziyarete, Darende Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayhan İşcen ve Malatya Söz Gazetesi Darende Temsilcisi Ahmet Çakır da iştirak etti. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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