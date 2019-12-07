Son Dakika Haberleri: Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AA'nın

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Dağdeviren, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Seçimini haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafından yana kullanan Dağdeviren, spor kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Mili yüzücüden Tokyo hedefi" adlı fotoğrafını oyladı.

Dağdeviren, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Ercan Dağdeviren, Hüseyin Yıldız, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap
Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 16:56:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]