Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, göreve başladı

Malatya Emniyet Müdürlüğüne atanan Ercan Dağdeviren, göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 20 Eylül'de yayımlanan kararnameyle Malatya'ya atanan Ercan Dağdeviren için karşılama töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü protokol girişinde düzenlenen törende Dağdeviren'i polis tören mangası ile emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleriyle birim amirleri karşıladı.

Ercan Dağdeviren, daha sonra makamına geçti.

Dağdeviren, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, görevini en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacağını söyledi.

Ellerinden gelen her türlü fedakarlığı yaparak en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olacağını belirten Dağdeviren, "Umarım Rabbim de bizi mahcup etmez. Burası doğunun en önemli şehri. İnşallah bizim için de Malatyamız için de hayırlı olur. Devlet memurluğunun gerektirdiği şekilde en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Birlikte güzel bir çalışma yürüteceğimizi düşünüyorum. Bize de Malatya'ya da hayırlı olsun inşallah." dedi.