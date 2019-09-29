Son Dakika Haberleri: Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, görevine başladı
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Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, görevine başladı

1 saat önce

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Malatya'ya atanan Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, göreve başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Malatya'ya atanan Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 20 Eylül'de yayımlanan kararnameyle Malatya'ya atanan Ercan Dağdeviren için karşılama töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü protokol girişinde düzenlenen törende Dağdeviren'i polis tören mangası ile emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleriyle birim amirleri karşıladı.

Ercan Dağdeviren, daha sonra makamına geçti.

Dağdeviren, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, görevini en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacağını söyledi.

Ellerinden gelen her türlü fedakarlığı yaparak en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olacağını belirten Dağdeviren, "Umarım Rabbim de bizi mahcup etmez. Burası doğunun en önemli şehri. İnşallah bizim için de Malatyamız için de hayırlı olur. Biz devlet memuruyuz. Devlet memurluğunun gerektirdiği şekilde en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Birlikte güzel bir çalışma yürüteceğimizi düşünüyorum. Bize de Malatya'ya da hayırlı olsun inşallah." dedi.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, görevine başladı

Ercan Dağdeviren, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:44 Kaynak: AA
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